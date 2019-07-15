Обвиняемый в госизмене помощник уральского полпреда Цуканова обжаловал свой арест

Московский городской суд 23 июля рассмотрит апелляционную жалобу на арест помощника полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова Александра Воробьёва, обвиняемого в государственной измене, сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Воробьёв был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Москве 4 июля по подозрению в совершении преступления по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В пятницу, 5 июля, судья Лефортовского суда Москвы Елена Канева арестовала Воробьёва на два месяца. Официально ни СКР, ни ФСБ не сообщали подробностей уголовного дела против Воробьёва, но, по данным источника Znak.com, поводом для возбуждения дела против помощника полпреда Цуканова могло стать то, что Воробьёв «передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности РФ». Как именно данная информация могла попасть Воробьёву — от Николая Цуканова, который входит в Совбез, или как-то ещё, — источник не уточнил. Расследованием уголовного дела против Воробьёва занимается первое следственное управление ФСБ России.

Александр Воробьёв практически всю свою карьеру работал там же, где Николай Цуканов. С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области, когда Цуканов был губернатором. В 2017 году Воробьёв был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия. В январе 2018 года стал главой аппарата Цуканова, занимавшего тогда пост помощника президента РФ. Помощником полпреда президента в УрФО он стал летом прошлого года, когда Цуканов тоже был назначен в Екатеринбург.