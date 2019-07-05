ФСБ задержала помощника полпреда президента в Уральском округе по подозрению в госизмене 

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 4 июля гражданина России Александра Воробьева, подозреваемого в государственной измене, пишет ТАСС.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК. Подробностей в спецслужбе не привели. ФСБ ходатайствует об аресте Воробьева, заседание проходит в Лефортовском суде. Сам задержанный в ходе судебного заседания заявил, что работает помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Александр Воробьев работал в управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области с 2000 по 2005 годы. В 2006–2008 годах занимал должности в органах местного самоуправления, с 2010 по 2017 годы находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области.

В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия. В январе 2018 года стал главой аппарата Цуканова, занимавшего тогда пост помощника президента РФ.