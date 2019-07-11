Полпред в УрФО уволил подозреваемого в госизмене помощника

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов уволил своего помощника Александра Воробьёва, которого ранее арестовали по подозрению в госизмене, пишет Ura.ru. Кадровое решение было принято спустя шесть дней после ареста чиновника. Цуканов, который работал с Воробьёвым с середины 2000-х, задержание помощника никак не прокомментировал. В то же время 8 июля полпред посетил стратегическую сессию «Иннопрома» в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева, вице-премьера Дмитрия Козака и министра промышленности Дениса Мантурова.

Напомним, 4 июля ФСБ задержала помощника полпреда президента в УрФО Александра Воробьёва по подозрению в госизмене. Во время обыска, по неподтверждённой информации, у Воробьёва были найдены польский паспорт и записывающая аппаратура. Позже чиновник был арестован до 4 августа и помещён в СИЗО «Лефортово».

Воробьёв, имеющий статус действительного государственного советника третьего класса, был назначен помощником Цуканова в июле 2018 года, до этого он работал в правительстве Калининградской области и представительстве президента в Северо-Западном федеральном округе.