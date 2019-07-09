Помощник уральского полпреда Николая Цуканова подозревается в передаче информации с заседаний Совбеза за границу

Задержанный по обвинению в государственной измене помощник полпреда президента в УрфО Александр Воробьёв обладал третьим (низшим) уровнем допуска к гостайне, однако мог знакомиться с информацией, пользуясь отношениями с Цукановым, и передавать секретную информацию спецслужбам западных стран, со ссылкой на информированные источники пишет Znak.com.

Собеседники издания отмечают, что разработкой Воробьёва «занимались несколько лет, в течение которых он передавал секретную информацию». Однако не уточняется, получал ли он эту информацию от Цуканова лично.

Напомним, Воробьёва арестовали 5 июля по делу о госизмене, его заключили под стражу на два месяца. Расследованием уголовного дела занимается первое следственное управление центрального аппарата ФСБ. Помощника полпреда подозревают в работе в пользу Польши: у Воробьёва якобы есть польский паспорт и недвижимость в стране, а в 2000-х он проходил в Варшаве обучение в National School of Public Administration. Задержанный был одним из самых верных и близких людей Николая Цуканова: они родились в одном городе, Воробьёв занимал разные должности в команде нынешнего полпреда президента в УрФО, в том числе когда тот был губернатором Калининградской области и помощником президента РФ.

Воробьёв может также обладать информацией о делах семьи бывшей жены Путина Людмилы Шкребневой — уроженки Калининграда. По некоторым данным, он много помогал её семье. Также задержанный имел хорошие отношения с окружением Владимира Гундяева (патриарха Кирилла), который в своё время занимал пост митрополита Смоленского и Калининградского. Есть также предположение, что дело Воробьёва может быть связано с делом гражданина Польши Мариана Радзаевски, который собирал и продавал за рубеж сведения, составляющие в России гостайну: по данным ФСБ России, он пытался получить доступ к секретным комплектующим установок С-300, за что его приговорили к 14 годам заключения за шпионаж.

После задержания Воробьёва Николай Цуканов не давал официальных комментариев, в его ведомстве лишь заявили, что «иногда люди — предатели». Решение о судьбе полпреда пока не принято, сегодня он должен встретиться с президентом Владимиром Путиным, который прилетел в Екатеринбург на ИННОПРОМ и GMIS-2019.