Полузащитник ЦСКА Александр Головин переходит в «Монако»

22-летний игрок футбольного клуба ЦСКА и сборной России Александр Головин будет играть в чемпионате Франции. Полузащитник подписал контракт с ФК «Монако», сообщает Sports.ru

После успешного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу Александром Головиным заинтересовались сразу несколько европейских топ-клубов. Кроме «Монако», приобрести результативного полузащитника хотели «Челси», «Эвертон» и «Ювентус». Ранее сообщалось, что английский «Челси» уже подписал контракт с россиянином, однако эта информация была быстро опровергнута.

Как пишет Sports.ru, ЦСКА получит за Головина 30 млн евро. Он станет самым дорогим российским игроком и побьёт рекорд Юрия Жиркова, который в 2009 году перешёл в «Челси» за 21 млн евро.

Контракт Александра Головина с «Монако» рассчитан на 5 лет. Россиянин будет получать 2 млн евро в год в «Монако».

Александр Головин с 2014 года играл за московский ЦСКА. В составе «армейцев» он провёл 113 матчей на позиции полузащитника, в которых забил 13 голов. В 2015 году Головин выиграл первенство Европы в составе до 17 лет, а в 2016 году в составе ЦСКА стал чемпионом России. В стартовом матче чемпионата мира по футболу между командами России и Саудовской Аравии Александр Головин стал автором двух голов и двух голевых передач.