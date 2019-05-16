Полпред Цуканов встретился с губернатором Куйвашевым после трёх дней протестов в Екатеринбурге

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов провёл встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, где в том числе обсуждалась ситуация с протестами в защиту сквера в Екатеринбурге, сообщается на сайте полпредства. В то же время заявленной официально темой встречи была подготовка города к празднованию 300-летия и озеленение.

Полпред заявил, что при создании новых скверов и парков в Екатеринбурге необходимо «прислушиваться к мнению граждан, решать все вопросы открыто и сообща».

«Только в совместном обсуждении, диалоге с населением должны приниматься решения о создании мест отдыха. В каждом районе, муниципалитете есть своя специфика, и её необходимо учитывать. Должны быть комфортными не только скверы и парки, но и придомовые территории. Необходимо учитывать интересы различных слоёв населения: должно быть больше мест для молодёжи, детских площадок, прогулочных зон, общественных пространств», — сказал Цуканов.

В свою очередь Евгений Куйвашев рассказал Цуканову о том, что у Екатеринбурга есть амбициозные планы по строительству парков и скверов.

Ранее в резиденции губернатора прошло совещание, на котором присутствовали глава Екатеринбурга Александр Высокинский, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Встреча была посвящена созданию в Екатеринбурге новых скверов взамен того, который собираются частично вырубить под строительство храма Святой Екатерины: Алтушкин и Козицын, в частности, обещали взять в работу площадку возле «Екатеринбург Арены».

Напомним, в сквере у Театра драмы собираются построить храм Святой Екатерины. Строительство культового сооружения согласовано градостроительным советом, прошло через процедуру общественных обсуждений и должно быть завершено к 2023 году. Фонд Святой Екатерины 25 апреля получил разрешение на строительство, а в ночь с 12 на 13 мая в сквере установили забор. После этого в сквере ежедневно проходят акции протеста в его защиту, которые длятся до глубокой ночи и заканчиваются, только когда людей выдавливает с площадки ОМОН. Накануне во время третьего дня протеста было задержано, по последним данным, 70 человек, в том числе трое детей. На данный момент суд назначил от 2 до 10 суток административного ареста уже 21 задержанному во второй день акции.