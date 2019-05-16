Власти и бизнес договорились создать в Екатеринбурге дополнительные парки и скверы для горожан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на специально созванном совещании с участием главы Екатеринбурга Александра Высокинского, гендиректора УГМК Андрея Козицына, главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла поставил задачи, связанные со строительством парков и скверов в Екатеринбурге, созданию новых точек притяжения жителей и гостей уральской столицы, сообщает департамент информполитики региона.

«Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с благоустройством города, с озеленением. Сегодня у Екатеринбурга действительно серьёзные планы по строительству парков и скверов, в том числе в рамках программы к 300-летию города. Конечно же, надо внимательным образом над этим работать. Тем более сегодня в свете происходящих событий видно, что у людей есть потребность в этом. Я имею в виду людей, которые вышли защищать озеленение города в связи со строительством собора Святой Екатерины. Я общался с ними, как вы знаете. У них есть запрос на тщательное восстановление зелёного покрытия. Мне кажется, что Фонд Святой Екатерины должен взять повышенные обязательства по озеленению города», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что главе Екатеринбурга необходимо с большим вниманием подойти к вопросам создания новых, дополнительных зелёных зон на территории города и к работе с жителями уральской столицы. Кроме того, Евгений Куйвашев поручил вице-губернатору Сергею Бидонько создать рабочую группу для диалога с экологическими организациями и жителями Екатеринбурга. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский доложил в ходе совещания о существующих планах по озеленению города.

«Работа действительно идёт активно. В этом году мы планируем семь скверов, которые будут сделаны ко Дню города. Мы планируем посадку около двух тысяч деревьев дополнительно, 4,5 тысячи кустарников. Ещё 57 тысяч квадратных метров газонов дополнительно будут сделаны, и цветники — около 1,3 тысячи квадратных метров. Фактически это увеличение работ более чем в два раза», — сказал он.

Александр Высокинский уточнил, что в планах — ежегодное увеличение средств на благоустройство общественных пространств Екатеринбурга: в 2019 году проводятся работы на таких площадках, как сквер около Оперного театра, набережная реки Исеть от улиц Малышева до Куйбышева, парк Зелёная роща, идёт благоустройство улиц Крауля, Пехотинцев, сквера Первых Строителей МЖК, сквера на улице Ясной около кинотеатра «Дружба», проводится реконструкция и благоустройство сквера на площади Обороны, сквера на улице Орджоникидзе. В разработке находится около 30 новых общественных пространств Екатеринбурга.

Глава Екатеринбурга предложил представителям бизнеса действовать по принципу, при котором один сквер строит город, один — горожане при поддержке Фонда Святой Екатерины.

«Площадей и объёмов у нас достаточно для того, чтобы эту работу осуществить», — заявил Александр Высокинский.

Глава РМК Игорь Алтушкин поддержал это предложение. Андрей Козицын также выразил готовность включиться в работу.