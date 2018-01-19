Полиция проверяет версию о взаимосвязи нападений на школы

Правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи через социальные сети трёх вооруженных нападений на школы в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, произошедших в течение одной недели, со ссылкой на собственный источник пишет «Интерфакс».

«Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трёх происшествий посредством социальных сетей», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, 15 января в школе № 127 в Перми двое 16-летних подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет.

Позже, 17 января, в школе посёлка Смольное Сосновского района Челябинской области во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого, пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением. Его состояние оценивалось как удовлетворительное, кроме него никто не пострадал. Подозреваемый был задержан.

Накануне, 18 января, сообщалось, что охранник одной из московских школ остановил ученика, пытавшегося пронести в школу несколько ножей и бензин для зажигалки.

Утром 19 января было совершено нападение на школу в Бурятии. В школу № 5, расположенную в посёлке Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей, они надели маски и бросили в кабинет, где шёл урок у семиклассников, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, а когда ученики и учительница стали выбегать из кабинета, нападавшие встречали их на выходе и наносили травмы.

По данным правительства региона, один из нападавших задержан, при задержании он нанёс себе увечья, поиски ещё двоих ведутся. По предварительной информации, в больницу доставлены четверо пострадавших, в том числе три ученика седьмого класса и их учительница.