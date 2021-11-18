Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело после кражи «Спутника V» из больницы № 4

В Нижнем Тагиле сотрудники следственного подразделения отдела полиции № 19 возбудили уголовное дело по факту пропажи 140 ампул вакцины «Спутник V» из поликлиники горбольницы № 4. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«По предварительным данным, ущерб от предполагаемого хищения составляет 130 тысяч рублей. Максимальное наказание за такое преступление по возбуждённой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Чтобы ускорить процесс раскрытия кражи, сотрудники полиции в своей работе применяли в том числе полиграф. Оперативные мероприятия с использованием современных технических средств будут продолжены. Глава тагильского гарнизона ОВД полковник Абдулкадыров направил в территориальный отдел, на чьей земле располагается больница, дополнительные силы личного состава для оказания практической помощи в расследовании резонансного ЧП», — отметил полковник Горелых.

Как сообщает Ural Mash, 15 ноября в три часа дня сотрудницы больницы сдали ключи и ушли. После в кабинет заходила дежурная медсестра, которая ставила второй компонент пациенту, и санитарка, чтобы убраться. По данным паблика, ночью неизвестный подобрал ключ, забрался внутрь и взял из морозильника 280 доз вакцины.

В здании поликлиники не было сигнализации и камер наблюдения. Не было и следов взлома. Кабинет вакцинации находится в слепой зоне в 30 метрах от комнаты охранника. Как рассказали паблику врачи, проникнуть незамеченным можно было только через травмпункт, вход в который расположен рядом с прививочной.

Напомним, из больницы № 4 украли 280 доз вакцины, что составляет 140 ампул. Сообщение о пропаже в дежурную часть отдела полиции № 19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10:05. Днём здание охраняет ЧОП «Великан», а в ночное время — сторож, мужчина 1962 года рождения, ранее не судимый.