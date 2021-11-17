В Нижнем Тагиле из больницы №4 украли 140 ампул вакцины «Спутник V»

Кража вакцины от коронавирусной инфекции произошла в городской больнице № 4 Нижнего Тагила. Как рассказал АН «Между строк» главный врач медучреждения Константин Аникин, было похищено 140 ампул первого компонента вакцины «Спутник V». Он отметил, что такое количество доз вакцины рассчитано на один прививочный день.

«Факт кражи имеет место быть. Позавчера, 15 ноября, вакцина утром была, а вчера, 16 ноября, её уже не было. В полицию заявление написано, сейчас ведутся следственные мероприятия», — сообщил Константин Аникин.

Как сообщил АН «Между строк» представитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, расследование преступления взято под контроль руководством регионального полицейского главка.

«Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции № 19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10:05 по местному времени от заместителя главного врача городской больницы № 4 поликлиники № 2, расположенной на улице Металлургов. Медицинский препарат “Гам-Ковид-Вак” в количестве 320 доз пропал из служебного помещения в период с 16:00 15 ноября до 08:00 16 ноября. На место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой Белоной. Днём здание охраняет ЧОП “Великан”, а в ночное время — сторож, мужчина 1962 года рождения, ранее не судимый. Представители МВД устанавливают, оборудовано ли учреждение системой видеонаблюдения, кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского главка. О результатах работы сыщиков обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ», — отметил Горелых.

В июле ФАС России установила предельные цены на отечественные вакцины от коронавируса «Спутник V». Согласно решению ведомства, стоимость 100 доз составляет 43 тысячи 340 рублей.