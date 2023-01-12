Полиция Нижнего Тагила ищет пострадавших от мошеннических действий директора агентства недвижимости

В Нижнем Тагиле следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий 40-летнего директора агентства недвижимости, офис которого расположен на улице Космонавтов, 35. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», всего в полицию обратились шесть обманутых предпринимателем тагильчан, которым причинён ущерб на сумму порядка 5,5 млн рублей.

По информации следствия, с декабря 2021 по декабрь 2022 года руководитель агентства заключал с клиентами несуществующие договоры и выманивал таким образом деньги, вырученные за продажу недвижимости, которая по факту принадлежала ему. В отделе полиции № 16 возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном и особо крупном размере).

«Следствие располагает информацией о том, что пострадавших от действий недобросовестного предпринимателя гораздо больше. В полиции рекомендуют гражданам, обратившимся за оказанием риэлтерских услуг в данное агентство и столкнувшихся с неправомерными действиями, либо сообщить о таких фактах в дежурную часть МУ МВД России “Нижнетагильское” по телефону +7 (3435) 47-70-02 или на линию 02, либо обратиться в отдел полиции по месту жительства», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

Напомним, в конце 2022 года прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности межрегионального жилищного кооператива «Жизнь в Барвихе», председателем правления которого оказался тот же подозреваемый. В ходе надзорных мероприятий было обнаружено, что кооператив занимается незаконной деятельностью по выманиванию денежных средств у жителей. По результатам проведённой проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ (организация и осуществление лицом деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлечённых денежных средств).