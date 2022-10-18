В Нижнем Тагиле прокуратура выявила нарушения в деятельности МЖК «Жизнь в Барвихе»

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности межрегионального жилищного кооператива «Жизнь в Барвихе». В ходе надзорных мероприятий было обнаружено, что кооператив занимается незаконной деятельностью по привлечению денежных средств.

МЖК «Жизнь в Барвихе» привлекал средства членов кооператива на добровольной основе с целью приобретения объектов недвижимости. Однако законных прав на это кооператив не имел. Организация накопительным кооперативом не является, сведения о ней в реестрах, ведением которых занимается Банк России, отсутсвуют. Лицензии на привлечение денежных средств у кооператива также не обнаружено.

По результатам проведённой проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ (организация и осуществление лицом деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлечённых денежных средств).

Мировой суд Ленинского района Нижнего Тагила признал председателя правления МЖК «Жизнь в Барвихе» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Помимо этого, прокуратура Ленинского района в интересах неопределённого круга лиц направила в суд исковое заявление о наложении запрета на осуществление незаконной деятельности МЖК по привлечению денежных средств граждан. Суд удовлетворил иск в полном объёме.

В ходе проверки также было обнаружено, что 29 апреля 2022 года в МЖК «Жизнь в Барвихе» обратилась жительница Нижнего Тагила для приобретения жилья в Невьянске. Женщину ввёл в заблуждение председатель кооператива, убедив передать в МЖК 70 тысяч рублей. Председатель кооператива похитил средства тагильчанки под предлогом необходимости проведения хозяйственных работ. Деньги он направил на свой личный расчётный счёт. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.