Полиция нашла подростка, сбежавшего из реабилитационного центра в Нижнем Тагиле

Полиция Нижнего Тагила нашла 17-летнего подростка, сбежавшего из социально-реабилитационного центра (СРЦН), расположенного на улице Красногвардейской в Нижнем Тагиле, сообщили в пресс-группе МВД.

Молодой правонарушитель самовольно покинул СРЦН поздно вечером 30 июля. 17-летний Василий Баканов родом из Иркутской области, его поместили в реабилитационный центр три дня назад — он находился в компании двух мужчин, распространявших электросчётчики, наведываясь в квартиры тагильчан. Известно, что молодого человека в одиночку воспитывает мать, до совершеннолетия он останется на учёте в полиции.

Вечером 31 июля в центр позвонил мужчина, назвавший себя представителем юноши, сказал, что парень рядом и с ним всё в порядке. Соцработники сообщили об этом в полицию, сотрудники МВД вышли на связь с мужчиной и объяснили ему о необходимости возвращения подростка в госучреждение.

«Парень приехал на такси, с ним всё хорошо, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. Сотрудники полиции поместили “бегунка” в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. После выполнения всех официальных процедур сотрудники центра доставят подростка по месту жительства и передадут законному представителю», — уточнили в МВД.