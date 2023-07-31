Полицейские Нижнего Тагила ищут трудного подростка, сбежавшего накануне из реабилитационного центра

Полицейские Нижнего Тагила разыскивают 17-летнего Василия Баканова, сбежавшего из социально-реабилитационного центра (СРЦН), расположенного на улице Красногвардейской. Молодой правонарушитель самовольно покинул СРЦН поздно вечером 30 июля, сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Трудного подростка родом из Иркутской области поместили в реабилитационный центр три дня назад — он находился в компании двух мужчин, распространявших электросчётчики, наведываясь в квартиры тагильчан. Известно, что молодого человека в одиночку воспитывает мать. На вид ему 17–20 лет, среднего телосложения, волосы тёмные короткие. Был одет в тёмные куртку и штаны. При себе имеет сотовый телефон, но в настоящее время устройство связи отключено.

«При проверке было установлено, что 17-летний парень, который состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних по месту своего жительства, числится в уходе. Инспекторам ПДН пояснил, что поехал “на заработки”», — отмечают в полиции.

В отделе полиции не исключают, что «гастролёр» может продолжать свою «работу» вместе с «коллегами», с которыми ранее задерживался. Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону +7 (3435) 47-71-02 или на линию 02.