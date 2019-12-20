Полиция начала проверку после сброса Gelandewagen с вертолёта в Карелии

Транспортная полиция начала проверку после того, как в Карелии двое москвичей сбросили с вертолёта автомобиль Gelandewagen, со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по СЗФО пишет РБК.

Чтобы установить все обстоятельства случившегося, сотрудники полиции также изучают видеоматериалы, размещённые в Сети, добавили в ведомстве.

Напомним, 19 декабря два москвича, договорившись с руководством аэропорта Пески около Петрозаводска, подвесили к вертолёту на тросе Mercedes Gelandewagen 1995 года, который затем сбросили с высоты.

По данным издания «Столица на Онего», за 20 минут полёта мужчины отдали 250 тысяч рублей, а причиной такого неординарного поступка стало пари. В аэропорту отметили, что подобного в Карелии ещё не было.