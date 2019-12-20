В Карелии двое москвичей сбросили с вертолёта Mercedes Gelandewagen (ВИДЕО)

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолёта Mercedes-Benz G-класса, сообщает местное издание «Столица на Онего». По информации издания, причиной столь необычного поступка стало пари.

Москвичи приехали в аэропорт Пески рядом с Петрозаводском, где заключили договор с генеральным директором воздушной гавани — в рамках контракта они прикрепили к вертолёту тросом Mercedes Gelandewagen 1995 года выпуска и подняли его в небо. Когда вертолёт поднялся на высоту около 300 метров, автомобиль отцепили и он разбился о землю. Отмечается, что машина упала не на взлётную полосу, а в стороне от аэропорта. После этого обломки внедорожника отвезли на металлолом.

В аэропорту назвали случай беспрецедентным. Сообщается, что за 20 минут полёта москвичи заплатили 250 тысяч рублей, при этом час полёта стоит 160 тысяч рублей. Согласно данным портала auto.ru, стоимость Mercedes Gelandewagen середины 1990-х годов варьируется от 650 тысяч до 1,2 млн рублей.