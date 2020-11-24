Полиция готова заплатить миллион рублей за информацию о подозреваемом в убийстве женщины с ребёнком в Нижнем Тагиле

Полиция объявила награду в миллион рублей для тех, кто предоставит сведения о подозреваемом в жестоком убийстве 36-летней женщины и её 12-летней дочери в Нижнем Тагиле. Преступление было совершено два года назад в одной из квартир дома № 87 по Ленинградскому проспекту. Сейчас правоохранители разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству.

По информации сыщиков, подозреваемый имеет славянскую внешность, среднее телосложение и рост около 170 см. На вид ему 30–35 лет. Лицо вытянутое, овальное. Он был одет в тёмную куртку, белую вязаную шапку. На руке у него имелась татуировка в виде восходящего солнца.

«Из квартиры потерпевших похищены ноутбук Lenovo G-580 в корпусе чёрного цвета и планшет Samsung SM-T210. Тому, кто предоставит информацию, которая поможет установить личность подозреваемого, МВД гарантирует конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей», — отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Информацию можно предоставить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61.