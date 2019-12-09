Полиция Екатеринбурга задержала предполагаемого убийцу двух девушек на Уктусе

Полиция Екатеринбурга 9 декабря задержала предполагаемого убийцу двух девушек на Уктусе, которое произошло ещё в 2018 году.

Как пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, задержанный — 34-летний местный житель.

Напомним, расстрелянных Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову нашли утром 26 августа проходившие мимо грибники. Ксения была мертва, Наталью с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней.

Как выяснилось позже, обе девушки ранее учились в УрГЮА. По факту гибели девушек следователи СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело. По версии следствия, на Уктусе они хотели организовать пикник. Судя по всему, их убийство было спонтанным, причём с преступником они долго о чём-то говорили. Это стало известно благодаря записям с камер наружного наблюдения. Следователи рассматривали версию, что это мог быть и маньяк, потому драгоценности, деньги и мобильные телефоны девушек убийца не тронул, всё осталось на месте.

В начале декабря Следственный комитет опубликовал видео, на котором, предположительно, присутствует убийца двух девушек. В областном полицейском главке пообещали заплатить миллион рублей за помощь в поимке преступника.