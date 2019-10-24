Председатель СКР Бастрыкин дал месяц свердловским следователям на поиск убийц двух девушек в Екатеринбурге

Матери погибших на Уктусе год назад девушек пожаловались председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на то, что расследование убийства до сих пор не начато. Бастрыкин, в свою очередь, поручил свердловским следователям в течение месяца разобраться в ситуации.

Как передаёт пресс-служба ведомства, на волокиту свердловских следователей пожаловались родители погибших 29-летней Ксении Солтановой и 28-летней Натальи Кузнецовой во время личного приёма. Родители заявили, что следователи до сих пор не установили личность убийцы и его мотивы. Они также посчитали, что криминалисты ненадлежащим образом осмотрели место происшествия, а следователи всё ещё не изучили записи с камер видеонаблюдения, передаёт Znak.com.

Расстрелянных Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову нашли утром 26 августа проходившие мимо грибники. Как выяснилось чуть позже, обе ранее учились в УрГЮА. Солтанова работала замначальника отдела кадров компании по производству упаковки «Эстетис», Кузнецова — судебным юристом Уральского банка Сбербанка РФ. По факту смерти последней в финансово-кредитном учреждении проводилась даже внутренняя проверка. Однако никакой связи между убийством и деятельностью юриста не установили.

По факту гибели девушек следователи СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, на Уктусе девушки хотели организовать пикник. Судя по всему, их убийство было спонтанным, причём с преступником они долго о чём-то говорили. Это стало известно благодаря съёмкам с камер наружного наблюдения.

«На видеозаписи, которая есть у следствия, видно только то, что убийца в каске с фонариком (как у шахтёра) выходит из леса, подходит к девушкам, говорит с ними, расстреливает их и оттаскивает тела в лес. Но это видео настолько плохого качества, что определить возраст убийцы и его национальность, а уж тем более характерные черты лица просто нереально», — рассказал Znak.com источник в правоохранительных органах.

Рассматривалась версия, что это мог быть и маньяк, потому все драгоценности, деньги и мобильные телефоны девушек убийца не тронул, всё осталось на месте. Кроме того, над девушками не надругались, на их телах нет никаких повреждений, кроме пулевых ранений. По данным собеседника, на месте преступления оперативникам удалось найти множество ДНК, которые сейчас проверяют по базам тех, кто ранее отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. Кроме того, следователи проверяли местные страйкбольные клубы.