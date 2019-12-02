СК пообещал миллион рублей за помощь в поимке убийцы двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Следственный комитет опубликовал видео, на котором, предположительно, присутствует убийца двух девушек. Преступление произошло в августе 2018 года на Уктусе в Екатеринбурге. В областном полицейском главке пообещали заплатить миллион рублей за помощь в поимке преступника.

Как пишет Е1.ru, на видеозаписи, выложенной следователями, запечатлён неизвестный мужчина, который за сутки до преступления, днём 24 августа 2018 года, находился в районе происшествия.

«Данный гражданин является лицом, представляющим интерес для следственных органов. Следствие СКР по Свердловской области обращается к СМИ и общественности с просьбой оказать содействие в установлении личности указанного мужчины и на условиях конфиденциальности сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам в Екатеринбурге: +7 (343) 297-72-17 (руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Сергей Фёдорович Мальцев), +7 (343) 297-71-61 (дежурный по следственному управлению регионального СКР) или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: +7 (343) 358-71-61», — заявили в СК.

За помощь в раскрытии преступления ведомство пообещало заплатить один миллион рублей. При этом СК гарантирует конфиденциальность для информатора.

«Проделан огромный объём работы, но сыщикам предстоит сделать ещё больше. За информацию, которая окажет реальную помощь в установлении личности подозреваемого в совершении убийства двух девушек на горнолыжном комплексе “Уктус”, областной полицейский главк гарантирует денежное вознаграждение в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей. Конфиденциальность гарантируется», — сообщил пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, расстрелянных Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову нашли утром 26 августа проходившие мимо грибники. Ксения была мертва, Наталью с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней. Как выяснилось позже, обе ранее учились в УрГЮА. По факту гибели девушек следователи СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело. По версии следствия, на Уктусе девушки хотели организовать пикник. Судя по всему, их убийство было спонтанным, причём с преступником они долго о чём-то говорили. Это стало известно благодаря записям с камер наружного наблюдения. Следователи рассматривали версию, что это мог быть и маньяк, потому драгоценности, деньги и мобильные телефоны девушек убийца не тронул, всё осталось на месте.