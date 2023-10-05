Полицейские нашли живым объявленного в розыск пропавшего 39-летнего жителя Нижнего Тагила

Полицейские Нижнего Тагила нашли пропавшего 39-летнего Владимира Жаворонкова в Екатеринбурге живым.

«Мужчина уезжал в Екатеринбург, но не предупредил о своих планах родственников. Сейчас тагильчанин дома, с ним всё в порядке», ー комментирует пресс-группа МВД.

Ранее сообщали, что 26 сентября Владимир вышел из дома № 3 на улице Карла Либкнехта около 14:00 и больше не выходил на связь. Об исчезновении мужчины заявила его мать, обратившаяся в полицию через день после пропажи сына. Женщина уточнила, что Владимир выпивал и перед тем ,как уйти из дома, находился в подавленном состоянии.

«В полиции рекомендуют гражданам быть внимательнее к близким людям, всегда быть на связи и не заставлять волноваться, чтобы избежать необоснованного привлечения полиции для организации розыскных мероприятий», ー говорят в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».