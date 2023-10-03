В Нижнем Тагиле пропал 39-летний мужчина

В Нижнем Тагиле пропал 39-летний Владимир Жаворонков. Мужчина вышел из дома № 3 на улице Карла Либкнехта 26 сентября около 14:00 и больше не выходил на связь. Об исчезновении Владимира заявила его мать, обратившаяся в отделение полиции на следующий день после пропажи сына. Женщина уточнила, что Владимир выпивал и перед тем как уйти из дома находился в подавленном состоянии.

По информации правоохранителей, Владимир направился в сторону горы Шихан. К поискам мужчины уже подключились полицейские и волонтёры, пишет ИА «Все новости».

Мужчина имеет обычное телосложение, рост 180 см, голубые глаза, тёмно-русые волосы, носит бороду. На момент исчезновения он был одет в чёрную куртку, серую футболку с длинным рукавом, коричневые джинсы, чёрные кроссовки и чёрную бейсболку.

Если вы обладаете информацией о пропавшем, просим сообщить в отдел полиции № 18 по телефонам +7 (3435) 47-71-02 или 02, либо связаться с координатором поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-922-21-90-672.