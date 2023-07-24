«Подвоз будет организован в первую очередь к социальным объектам». Владислав Пинаев провёл совещание по готовности к отключению холодной воды на Вагонке и ГГМ

Сегодня, 24 июля, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл совещание по готовности городских служб к отключению с 4 по 6 августа холодной воды в Дзержинском районе и на Гальянке. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе городской администрации. По информации ООО «Водоканал-НТ», отключение связано с необходимостью проведения ремонтов на Черноисточинском гидроузле (ЧГУ) и сетях водоснабжения.

Отключение коснётся жителей Дзержинского района, части Гальяно-Горбуновского массива, Северного посёлка, микрорайонов Кушва, Руш и Горбуново, а также Черноисточинска. Специалисты проведут работы по замене и ревизии запорной арматуры на станции второго подъёма на ЧГУ, восстановлению обводного трубопровода и чистке водного резервуара, ремонты на высоковольтном оборудовании гидроузла, а также по переврезке участка сети водоснабжения диаметром 1000 мм в районе ТРЦ «КИТ». Подача холодной воды будет отключена на Вагонке и ГГМ с 06:00 4 августа до полуночи 6 августа.

«Ранее “Водоканал” регулярно проводил технические остановки гидроузла, последние пять лет работали без них. 4 августа мы начинаем остановку гидроузла и сброс воды, который займёт у нас около одного дня, в это время организуем подготовительные работы. Пятого числа мы уже конкретно будем заниматься заменой запорной арматуры, переврезками на сетях, на следующий день запустим гидроузел. Мгновенный запуск невозможно сделать, будем постепенно заполнять основные резервуары и потихоньку подавать воду в дома. Что касается подвоза воды, он будет организован с пятницы, в первую очередь к социальным объектам: больницам, школам, дошкольным учреждениям. Специально спланировали основное время работ на выходные из расчёта на то, что многие жители уедут на дачи и в сады», — отметил заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков.

Руководители управлений городским хозяйством, ЖКХ, образования, культуры, по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики, администраций районов на совещании доложили Владиславу Пинаеву о мерах, которые уже предпринимаются для функционирования всей городской инфраструктуры и жилого фонда в условиях временной остановки ЧГУ.