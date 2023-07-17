В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» на трое суток отключит холодную воду на ГГМ и Вагонке

В Нижнем Тагиле из-за ремонтных работ на трое суток отключат холодную воду в Дзержинском районе и на ГГМ. Как рассказали в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ», кратковременная остановка Черноисточинского гидроузла (ЧГУ) планируется с 06:00 4 августа до полуночи 6 августа 2023 года.

Компания планирует провести сразу несколько ремонтных работ: замену запорной арматуры на территории ЧГУ, восстановление обводного трубопровода резервуара чистой воды, работы на высоковольтном оборудовании гидроузла, а также переврезку участка сети водоснабжения диаметром 1000 мм в районе торгового центра «КИТ» на Черноисточинском шоссе. Проведение таких работ не может быть выполнено без остановки водоочистных сооружений, отметили в компании.

С 4 по 6 августа жители ГГМ и Вагонки могут оформить заявку, по которой сотрудники «Водоканала-НТ» будут подвозить питьевую воду.