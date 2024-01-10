Подполковник отдела полиции Нижнего Тагила наказан за комментарий в соцсетях по поводу избиения 11-летней девочки 

Замначальника ОП № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Тарас Булгаков, ранее высказавшийся в соцсетях об избиении 11-летней школьницы, был привлечён к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

«По итогам проведённой служебной проверки подписан приказ — сотрудник действительно привлечён к строгой дисциплинарной ответственности. Любой человек в погонах, в независимости от того, в каком конкретно подразделении он работает, свою деятельность может осуществлять в рамках установленных внутренних правил. За их нарушение наступает правовая ответственность. Данный случай является тому подтверждением», — рассказал Валерий Горелых URA.RU.

Напомним, под постом в паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» разгорелся скандал из-за комментария замначальника отдела полиции № 19, на территории которого и произошёл инцидент.

«Раздули из ничего чего», — написал Тарас Булгаков со своей личной страницы во «ВКонтакте».

Тагильчанам не понравилось его высказывание. Они тут же ответили ему гневными комментариями. После такой реакции полицейский удалил свой пост, а спустя какое-то время в МВД организовали проверку.

Отметим, инцидент с избиением пятиклассницы в Нижнем Тагиле произошёл 29 декабря 2023 года и получил широкий общественный резонанс. По предварительной информации, двое учеников школы № 56 избили двоих одноклассников — мальчика и девочку. Последней был причинён тяжкий вред здоровью.

По данному факту проверку организовали в СК, а затем в полиции и прокуратуре, оба школьника, причастных к избиению девочки, поставлены на учёт в местной службе ПДН. После разбирательства сотрудники полиции планируют выйти с предложением поместить двух братьев в центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование обстоятельств избиения пятиклассницы в Нижнем Тагиле. Помимо ранее возбуждённого уголовного дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в ведомстве организовали проверку по ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которой будет дана оценка действиям должностных лиц системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики.