Подозреваемый в отравлении таллием сотрудник таганрогского предприятия вернётся на завод

Сотрудника таганрогского авиазавода Владислава Шульгу, подозреваемого в отравлении коллег таллием, выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, со ссылкой на адвоката Шульги Ивана Зайцева пишет «Коммерсантъ».

По словам Зайцева, Шульга продолжит работать на авиазаводе. Также адвокат сообщил, что его подзащитному назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, в конце 2017 года сотрудники таганрогского авиазавода стали жаловаться на боли и потерю волос. В марте руководство предприятия признало факт массового отравления таллием на заводе.

Владислав Шульга был задержан по делу об отравлении в апреле. По версии следствия, он подсыпал таллий в кулер с водой для сотрудников, чтобы отомстить коллеге, с которым у него возник конфликт.

Шульга признал вину в отравлении и был отправлен под домашний арест. Позже он отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под давлением сотрудников правоохранительных органов.