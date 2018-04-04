Задержан подозреваемый в массовом отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге

Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева, со ссылкой на неназванный источник пишет «Интерфакс».

«Подозреваемый в отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева задержан. Сейчас сотрудники полиции проводят все необходимые следственные мероприятия», — сказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала «Mash», задержанный — работник того же завода Владислав Шульга. Почему он решил отравить коллег таллием, не уточняется.

Напомним, обращения работников завода в больницы начали поступать в ноябре 2017 года, а факт отравления таллием выявили в январе 2018 года. По словам пострадавших, у них ухудшилось зрение, трясутся руки, изменился цвет лица и выпадают волосы. Местные власти рассказали, что таллий не используется в производстве на заводе и что ни одно предприятие в Таганроге с ним не работает.