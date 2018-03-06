Руководство авиазавода и власти Таганрога отрицают гибель слесаря из-за отравления таллием

Генеральный директор Таганрогского авиастроительного научно-технического комплекса имени Бериева Юрий Грудинин заявил, что смерть сотрудника цеха Максима Терещенко не связана с отравлением таллием, пишет «Коммерсантъ».

Глава города Андрей Лисицкий в ходе экстренной пресс-конференции в администрации Таганрога добавил, что «выводы о том, что его смерть не связана с отравлением таллием, сделаны после судмедэкспертизы».

Напомним, в конце февраля с отравлением таллием в больницу попали несколько десятков сотрудников Таганрогского авиастроительного научно-технического комплекса. Сильнее других пострадал ведущий инженер Константин Колесников, норма таллия у него в крови превышена в 150 раз.

Сообщалось также, что один из сотрудников завода, 23-летний слесарь-сборщик Максим Терещенко, умер. Его мать считает, что это могло быть связано с отравлением таллием.