Мать работника таганрогского авиазавода заявила о его смерти от отравления таллием

Слесарь таганрогского авиационного научно-технического комплекса Максим Терещенко мог скончаться от отравления таллием, со ссылкой на мать работника Светлану Сакевич пишет «Коммерсантъ». По словам Сакевич, сын умер 30 декабря 2017 года от отёка головного мозга, однако до ноября абсолютно не жаловался на самочувствие. Женщина считает, что смерть её сына могла быть связана с отравлением таллием. Напомним, про массовое отравление таллием на таганрогском предприятии 1 марта рассказало издание «Блокнот».

23-летний Терещенко работал на предприятии меньше года. По словам матери, с ноября сын стал говорить о «тяжёлом запахе» на предприятии, а 7 декабря почувствовал первые симптомы недомогания - он терял сознание, его тошнило. В следующие недели состояние Терещенко ухудшалось, но он всё равно ходил на работу. С 18 до 29 декабря молодой человек работал во вторую смену и постоянно жаловался на плохое самочувствие, в частности, на головную боль. 29 декабря, придя домой после смены, Терещенко потерял сознание и впал в кому. Его доставили в реанимацию, где он на следующий день умер, сказано в заявлении Сакевич в прокуратуру Таганрога.

В медицинских документах не говорится о том, что Максим Терещенко умер от отравления таллием. Однако мать умершего говорит, что у её сына диагностировали вазоспазм сосудов головного мозга, причиной которого могло стать отравление тяжёлым металлом.

Женщина считает, что, если бы руководство завода рассказало сотрудникам об отравлении таллием, жизнь её сына можно было бы спасти. В прокуратуре Ростовской области изданию отказались сообщить, началась ли проверка по заявлению Сакевич.

Про массовое отравление таллием на таганрогском авиационного научно-техническом комплексе имени Бериева стало известно 1 марта. Сотрудники завода — в основном, из юридического и контрактно-договорного отделов — в декабре 2017 года стали жаловаться на потерю волос, боли в мышцах, животе и груди. К врачам по этому поводу обратились около 20 человек. Руководство предприятия несколько месяцев пыталось скрыть отравление, убеждая сотрудников «не поднимать шум». В начале марта директор завода на встрече с работниками всё же признал факт массового отравления. По информации «Коммерсанта», он заявил, что таллий был добавлен сотрудникам в воду или в пищу.