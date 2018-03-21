Завод в Таганроге назвал причину отравления сотрудников таллием

Причиной массового отравления таллием в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева стал бытовой конфликт, а предприятие оказалось местом совершения преступления, со ссылкой на представителя пресс-службы организации пишет РИА Новости.

«Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе комплекса также заявили, что пострадавшим сотрудникам выплачиваются компенсации в размере 20–50 тысяч рублей.

«Кроме того, предприятие в текущем режиме компенсирует расходы на проезд и проживание, связанные с реабилитацией сотрудников. Объём компенсированных со стороны предприятия расходов в точности соответствует тому, что запрошено сотрудниками и подтверждено соответствующими документами. Всем пострадавшим сотрудникам предприятие выплачивает пособие по больничным листам в размере 100% среднего заработка», — отметили там.

По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, всего отравление выявлено у 27 сотрудников, однако его источник пока не обнаружили. На заводе взяли пробы воздуха, воды и почвы, на территории предприятия также усилили контроль за качеством питьевой воды, которую завод получает из собственной скважины.

По словам главного государственного санитарного врача по Таганрогу Сергея Мусиенко, по результатам экспертизы нельзя сказать, что сама вода или ёмкости, в которых её переносили, оказались источниками заражения.

Напомним, обращения работников завода в больницы начали поступать в ноябре 2017 года, а факт отравления таллием выявили в январе 2018 года. По словам пострадавших, у них ухудшилось зрение, трясутся руки, изменился цвет лица и выпадают волосы. Местные власти рассказали, что таллий не используется в производстве на заводе и что ни одно предприятие в Таганроге с ним не работает.