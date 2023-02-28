«Подходит женщина на улице, предлагает понюхать пробники, после этого наступает мгновенная смерть». Жителей Нижнего Тагила пугают ядовитыми «духами»

Сегодня в соцсетях и мессенджерах по всей России была распространена информация о якобы ядовитых пробниках духов, которые неизвестные предлагают понюхать горожанам. В Нижнем Тагиле рассылка уже успела напугать немало людей. В сообщениях утверждается, что после того, как человек вдохнёт пробник с «духами», в течение нескольких минут наступает смерть.

«Новая диверсия: подходит женщина на улице, предлагает понюхать пробники. После этого наступает мгновенная смерть. Предупредите всех! Разошлите по чатам. В Тагиле замечена женщина на проходной на Комсомольской, подходит к мужчинам чаще. Предлагает понюхать духи и сделать подарок любимой женщине», — гласит пересылаемое в мессенджерах сообщение.



Фото: WhatsApp/ скиншот (*принадлежит Meta, признана в России экстремистской организацией)



Фейковая рассылка также может содержать одно или несколько голосовых сообщений, в которых мужчина или женщина предупреждают об «опасности». В них упоминаются названия улиц и объектов, характерных практически для любых населённых пунктов России. В одном из голосовых сообщений утверждается, что ранее подобная ситуация происходила в Луганске, где распространением «ядовитых пробников» занимались украинцы.

Напомним, что в марте 2022 года под видом «важной информации» в родительских чатах Нижнего Тагила распространили фейк о мальчике, который якобы выпил газированную воду «Тархун», произведённую на Украине, и умер. Начинается сообщение с упоминания администрации некой школы, которая просит разослать информацию от педиатра инфекционной больницы неизвестного города. Оперативные службы и профильные ведомства рекомендовали тогда беспокойным родителям не поддаваться панике и перепроверять подобные сообщения.