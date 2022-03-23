В родительских чатах Нижнего Тагила неизвестные распространяют фейк об отравлении детей украинскими газированными напитками

В Нижнем Тагиле в родительских чатах распространяется фейк под видом «важной информации» о мальчике, который выпил газированную воду «Тархун», произведённую на Украине, и умер. Начинается сообщение с упоминания администрации некой школы, которая просит распространить информацию от педиатра инфекционной больницы неизвестного города.

«По просьбе администрации школы! Просим распространить эту информацию в родительских группах соцсетей!!! Педиатр детской поликлиники просит распространить эту информацию: вчера в реанимации в инфекционке умер мальчик. На выходных он выпил "Тархун" (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось! Говорите с детьми, объясняйте: там сейчас лежит девочка, выпила "Ситро" (стекло, марку не помнит). Девочка под капельницами с пятницы. Обошлись без реанимации. Как сказала врач, там пол-отделения с теми же результатами после энергетиков. Распространяйте и предупреждайте!» — говорится в сообщении.

Далее перечисляются популярные среди детей напитки и сладости, в которых содержатся «опасные для жизни» добавки. Большинство из них произведено на Украине. В конце сообщения родителям рассказывают, что «недавно в российских СМИ» публиковалась информация о том, что РАМН обнаружила в детских йогуртах «Растишка» этиленгликоль.

«Как выразился главный научный сотрудник РАМН А. К. Соловьёв, мы и представить не могли, что в детских продуктах содержится такой сильнодействующий яд, всё время мы искали не в том месте», — завершается сообщение.

Этот фейк гуляет по родительским чатам и пабликам порядка десяти лет. Оказалось, что в 2012 году в Красноярском крае действительно умер подросток. После тренировки он выпил газводу «Тархун» и почувствовал сильное недомогание. Санитарные врачи в те дни проверили партию лимонада в магазине, где сделал покупку мальчик, и не нашли ничего подозрительного в составе напитка. Других пострадавших тоже не было. У попавшего в реанимацию ребёнка был констатирован серьёзный сбой в работе печени.

«Чёрный список» продуктов взят из украинских СМИ 2013 года. Тогда один из центров экспертиз опубликовал список продуктов, содержащих 6 марок опасных для детей красителей. На сегодняшний день он не актуален.

Что касается йогурта «Растишка», то можно с уверенностью сказать, что ни одно СМИ не публиковало информацию о содержании в продукте этиленгликоля. Попадание этого вещества в организм человека может привести к необратимым последствиям и летальному исходу. И оно не используется в пищевой промышленности.

Оперативные службы и профильные ведомства просят пользователей соцсетей и мессенджеров не поддаваться панике и перепроверять информацию.