Под Екатеринбургом потеряли почти 100 тестов на коронавирус

В Белоярском пропали более сотни проб на коронавирус, которые сдали ещё 24 ноября, пишет E1.ru.

По словам местной жительницы Ольги, также сдававшей анализ, об утере теста она узнала только 3 декабря.

«Я заболела, дали направление, всё было быстро: в понедельник назначили, во вторник приехали в городскую больницу Белоярского — сдали. Сказали, что в понедельник будут готовы результаты. В понедельник, через неделю, результатов не было, во вторник тоже, а в четверг, когда я уже начала везде звонить, выяснилось, что тесты потеряли. Об этом мне сказала заведующая отделением инфекционки. Назначили ещё один тест на четверг. Я его сдала, разговаривала с медсестрой, она говорит, что уже не первый случай такой: привозят материалы, все они утеряны. На этот раз более 100, говорят, потеряли в лаборатории», — рассказала женщина.

Ольгу очень возмутил такой ответ — как и другие пациенты, она ждала результатов так долго, а, как оказалось, можно было и не ждать.

«Я говорю: ну совесть-то имейте. Десять дней прошло! Потеряли — сообщите, что нужно сдать повторные тесты. Люди же ждут! Ладно я, ходить могу, но я лекарства не могу пить, так как жду результатов, вдруг у меня не коронавирус? А со мной люди сдавали тест в очень тяжёлом состоянии. Мальчик — 23 года, у него мать в реанимации, он сам еле на ногах стоит. Нельзя так делать! Я всех обзванивала, выбила себе повторный тест. А другие люди? Многие ведь в таком состоянии, что им не до этого. К тому же сейчас тесты могут и не показать коронавирус, а на антитела сдавать платно», — возмущена Ольга.

В областном оперативном штабе по коронавирусу подтвердили эту информацию, но сообщили только о 99 потерянных пробах.

«Действительно, материалы, собранные с пациентов 24.11.2020 в количестве 99 штук, были переданы в одну из частных лабораторий Екатеринбурга, где впоследствии оказались утеряны. Больница запросила от руководства лаборатории объяснения по данной ситуации, однако ответ до сих пор не получен», — сообщили в оперштабе.

В ведомстве рассказали, что после этого больница оперативно организовала повторный забор анализов у пациентов и на сегодняшний день все 99 результатов получены заново.