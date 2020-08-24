Писатель Владислав Крапивин повторно попал в реанимацию

Известного уральского писателя Владислава Крапивина вновь перевели в реанимацию Свердловской областной клинической больницы № 1 из-за резкого ухудшения состояния, со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину пишет ТАСС.

Ранее Лариса Крапивина рассказала о том, что писателя в тяжёлом состоянии выписали из больницы № 40, где его лечили от неидентифицированной коронавирусной инфекции и пневмонии.

«Что мы имеем на сегодняшний день. Человека, который в сознании, но он практически вообще не может двигаться. У него на ноге огромная гематома и вся нога синяя. В районе паха большая шишка. На спине пролежни. Всё это вызывает адскую боль и мучения. Он всё время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идёт рвота. С нами общается, но больше спит», — описала состояние писателя Лариса Крапивина.

После того как она опубликовала это сообщение в соцсетях, 81-летнего Крапивина повторно госпитализировали в больницу № 1. 12 августа писателю сделали операцию на ноге, после которой его перевели в обычную палату. Состояние Крапивина находится на контроле главы областного Минздрава.