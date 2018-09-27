Петра Верзилова выписали из клиники в Берлине

Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов выписан из немецкой клиники «Шарите» в связи с улучшением состояния здоровья, со ссылкой на источники в клинике пишет «Интерфакс».

«Клиника "Шарите" сегодня выписала Петра Верзилова из-под стационарного наблюдения. Состояние здоровья значительно улучшилось, симптомы помутнения рассудка, которые были у Петра Верзилова при приёме, полностью исчезли», — сказали в клинике.

Там отметили, что у Верзилова сохраняется нарушение реакции зрачков, однако врачи уверены, что это также нормализуется.

Напомним, Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведён в реанимацию НИИ имени Склифософского в тяжёлом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови и предположили, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность.

«По сути, это предынсультное состояние», — говорил источник в лечебном учреждении.

14 сентября стало известно, что Верзилов пришёл в сознание, 15 сентября он был доставлен на лечение в Берлин. 18 сентября профессор Кай-Уве Эккардт заявил журналистам, что Верзилов с высокой степенью вероятности был отравлен. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский высказал мнение, что активист мог быть отравлен в связи с расследованием гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике.

24 сентября стало известно, что в столичный главк Следственного комитета подано заявление по факту возможного отравления активиста и возможных должностных преступлений полицейских в отношении него.

15 июля Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить.