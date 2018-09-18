Врачи немецкой клиники подтвердили отравление Петра Верзилова

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов, вероятно, был отравлен, со ссылкой на профессора берлинской клиники Charite Кая-Уве Экардта пишет «Медиазона».

По его словам, нет никаких признаков того, что это была передозировка лекарственных препаратов.

Экардт заявил, что российские врачи также предполагали у Верзилова отравление. При этом, по словам профессора, через шесть дней после госпитализации «шансы узнать причину остались невысокими». Экардт также не назвал вещество, которым мог быть отравлен Верзилов.

Отмечается, что сейчас Верзилов в сознании и не находится на аппаратах искусственного поддержания жизнедеятельности. По словам Экардта, угрозы его жизни нет.

Напомним, Пётр Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября — по словам его девушки Вероники Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. 15 сентября стало известно, что его переведут на лечение в Берлин. По словам близких Верзилова, он отравился или был отравлен холинолитиками. Официально диагноз объявлен не был.