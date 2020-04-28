Песков: У Кремля нет плана по поддержке среднего класса

Отдельного плана по спасению среднего класса в связи с коронавирусом нет «и его не должно быть», заявил «Коммерсанту» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя прогноз ректора ВШЭ об обеднении среднего класса, Песков подчеркнул, что существует общая программа поддержки для всей страны.

«Есть меры поддержки всему населению. Всему населению. И выделять только средний класс, конечно, совершенно неверный подход», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле также знакомятся с разными прогнозами; по его словам, «очевидно одно — ситуация непростая».

«Кто будет под большим ударом, кто — под меньшим ударом? Давайте мы всё-таки определимся по мере развития ситуации», — сказал Песков.

Он заявил, что сейчас «слишком много этих попыток проанализировать ситуацию» и многие из них «вряд ли, что называется, попадут в яблочко».

Ранее ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов предупредил о риске обеднения среднего класса.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые всё равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьёзные риски скатывания в бедность», — заявил он.

Напомним, в марте Владимир Путин заявил, что в России к среднему классу можно отнести более 70% населения. Он сослался на методику расчёта Всемирного банка, который относит к этой категории людей с доходом в полтора раза выше минимального размера оплаты труда (МРОТ); в России МРОТ составляет 12,1 тысячи рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы журналистов о том, почему Владимир Путин не учёл другие критерии, такие как расходы населения, заметил, что средний класс — это «достаточно относительное понятие».

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».