Ректор ВШЭ сообщил о «рисках скатывания в бедность» для среднего класса

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК заявил, что в результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, российский средний класс рискует скатиться в бедность.

Кузьминов предположил, что доходы будут падать у всех слоев общества, однако богатые и бедные даже при потере денег не изменят свой статус.

«Для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьёзные риски скатывания в бедность», — сказал Кузьминов.

Он отметил, что кризис прежде всего коснулся сферы услуг и впечатлений. По базовому сценарию экономического прогноза ВШЭ, безработица в России в 2020 составит 8%, по пессимистичному — 9,5%. При этом он назвал текущий экономический кризис «колоссальным моральным движением».

«Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошёл на потерю 5–7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди — пожилые люди, больные люди — прожили на 3–5 лет больше», — пояснил он.

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