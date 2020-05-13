Песков рассказал о лечении двухсторонней пневмонии и коронавирусной инфекции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» рассказал о том, что ему диагностировали двухстороннюю пневмонию.

По словам чиновника, на следующий день после того, как тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат, температура поднялась «чуть выше 37 градусов», а через «два-три дня» он и его супруга Татьяна Навка отправились в больницу.

«Когда поняли уже, что процесс идёт, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ (компьютерную томографию)… В общем, поймали вовремя», — рассказал Песков.

Он заявил, что коронавирус «абсолютно кровожадный» и важно «не пропустить» момент, когда он атакует организм. По мнению Пескова, обязательно обращаться в больницу, чтобы «как минимум удостовериться, что нет угрозы для лёгких».

Кроме того, в интервью пресс-секретарь сказал, что премьер-министр Михаил Мишустин «уже идёт на поправку и уже в рабочем состоянии». А с президентом России Владимиром Путиным, по словам Пескова, он лично не встречался больше месяца.

«Необходимости такой нет. Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса», — добавил Песков.

Напомним, о заражении пресс-секретаря президента России коронавирусом стало известно накануне. Последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля, когда о заболевании коронавирусом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Диагноз «коронавирус» был поставлен также министру культуры России Ольге Любимовой, министру строительства Владимиру Якушеву и его заместителю Дмитрию Волкову.

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