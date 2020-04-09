Песков признал нехватку койко-мест и медоборудования в регионах

Некоторые регионы России испытывают нехватку койко-мест и имеют недостаточную оснащённость медицинским оборудованием в соответствии с нормативами, установленными на время пандемии коронавируса, поэтому они нуждаются в помощи федерального центра, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ещё в январе по регионам были запрошены данные относительно фонда койко-мест и потенциалов по его быстрой наращиваемости. Бумаги были собраны в правительстве, сценарии развития начали анализировать. Вчера регионы рассказывали, как обстоят дела, где есть проблемные места, которые делают необходимыми дополнительные меры поддержки, где, по мнению глав, нужен более жёсткий режим самоизоляции», — сказал Дмитрий Песков.

Он заметил, что перед губернаторами стоит задача обеспечить безопасность здоровья россиян, не допустить перегибов и вернуть производство в нормальное русло там, где это возможно.

Напомним, накануне президент Владимир Путин провёл совещание в режиме видеосвязи со всеми российскими губернаторами. Перед заседанием глава государства выступил с объёмным вступительным словом, во время которого озвучил новые меры поддержки бизнеса и населения во время кризиса: в частности, Путин предложил установить доплаты врачам и всему медперсоналу за борьбу с коронавирусом, выплачивать оставшимся без работы гражданам МРОТ, ввести дополнительные выплаты семьям с детьми, а также силами правительства за 5 дней подготовить программу поддержки бизнеса.

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