Путин предложил установить доплаты врачам в 80 тысяч рублей в месяц за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями регионов, представителями правительства РФ и администрации Кремля заявил, что считает необходимым установить надбавки к зарплатам за работу с пациентами с коронавирусом, пишет ТАСС.

«Считаю необходимым реализовать ещё одну меру: на три месяца начиная с апреля установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем», — заявил глава государства.

Путин уточнил, что «для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестёр — 50 тысяч рублей, для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц». Кроме того, доплаты получат и специалисты, работающие на скорой помощи, — по 50 тысяч рублей и 25 тысяч рублей врачам и младшему медицинскому персоналу соотвественно.