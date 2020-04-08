Путин поручил правительству за 5 дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет «Интерфакс».

«Считаю справедливой следующую формулу: помогать прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если тем не менее люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им — тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты», — сказал президент.

Глава государства также призвал создать условия, которые позволят предприятиям и компаниям вернуться в нормальный график работы.

«Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю: сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что должен быть «чёткий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков».

«Остальные предприятия не надо грузить дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать — естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности», — сказал президент.

Кроме того, Путин призвал глав российских регионов помочь бизнесу, который серьёзно пострадал из-за ситуации с распространением в стране новой коронавирусной инфекции.

«Конечно, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьёзные, а могут быть ещё более значимыми. Мы договаривались, что в каждом субъекте Федерации будет сформирован свой региональный список предприятий, которые играют важную системную роль в экономике субъекта», — сообщил глава государства.

Он попросил губернаторов лично разобраться в проблемах предприятий региона.

«Вновь обращаюсь к главам регионов: прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики и территориального развития Свердловской области в качестве мер поддержки предпринимателей рассматривает запрет банкротства предприятий до конца 2020 года, реструктуризацию налоговой задолженности, льготное кредитование предприятий и, возможно, субсидирование части процентных ставок.