Песков: Данные «разговора Варшавы и Берлина» по отравлению Навального переданы в ФСБ

Материалы белорусской разведки, которые, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, свидетельствуют о том, что заявление Германии об отравлении Алексея Навального является фальсификацией, переданы в ФСБ России — на их основе будет подготовлен доклад для президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эти материалы циркулируют по линии спецслужб, они анализируются спецслужбами. Я пока не располагаю информацией, что в этих материалах, поэтому никак не могу прокомментировать. ФСБ после получения материалов и их анализа сделает доклад для президента», — цитирует Пескова телеграм-канал «Вы слушали маяк».

Напомним, 3 сентября Лукашенко в ходе встречи с прибывшим в Минск председателем правительства России Михаилом Мишустиным сообщил, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера Алексея Навального веществами группы «Новичок» — фальсификация. Лукашенко сослался на некий «перехват разговора Варшавы и Берлина», в беседе он также сообщил, что предоставит запись перехваченного разговора. В немецком правительстве заявили, что утверждения президента Лукашенко не соответствуют действительности.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель официально заявила, что Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» и что в его анализах были найдены остатки этого вещества. Она осудила произошедшее и призвала Россию ответить на возникшие вопросы. Дмитрий Песков тогда заявлял, что нет никакого повода для обвинения российских властей в отравлении.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Оппозиционера госпитализировали, он впал в кому. В качестве основной причины ухудшения его самочувствия российские медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ. С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике Charite, куда его доставили по просьбе родственников для лечения.