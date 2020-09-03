Лукашенко объявил о перехвате переговоров Польши и Германии о том, что заявления Меркель по Навальному — фейк

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о перехвате переговоров Германии и Польши, из которых следует, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального — фальсификация, пишут РИА Новости и ТАСС.

«Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему — Навальному — хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там развёрнуты части, и мы, конечно, ведём и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчётливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — сказал Лукашенко.

Накануне, 2 сентября, правительство Германии объявило, что военные токсикологи обнаружили в организме Алексея Навального следы нервно-паралитического яда группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель назвала это попыткой преступления с целью заставить политика «замолчать». В МИД России в ответ заявили, что немецкие врачи не представили доказательств отравления, а Генпрокуратура России до сих пор ждёт ответа от немецкой стороны на свой запрос.