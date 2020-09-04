В больнице Омска объяснили состояние Навального диетами

Заведующий отделением острых отравлений омской больницы, где лежал Алексей Навальный, Александр Сабаев заявил, что у политика за неделю до госпитализации были проблемы с пищеварением из-за диет, пишет ТАСС.

«Данные анамнеза, то есть история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы. И проблемы эти были в течение пяти-семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни ещё и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела», — сказал главный токсиколог больницы.

По его словам, изменения обмена веществ в организме Навального начали формироваться «за несколько часов, даже дней до поступления». Сабаев считает, что ухудшение состояния могло быть спровоцировано любым внешним фактором: «стрессовое состояние, переутомление, температурный фактор — как длительное пребывание на солнце или, наоборот, переохлаждение».

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолёте из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу, из которой затем перевезли в берлинскую клинику Charite. С тех пор он находится в коме. 2 сентября правительство Германии объявило, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок».