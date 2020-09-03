«Никакие обвинения мы не склонны воспринимать»: Песков высказался о заявлении правительства Германии об отравлении Навального

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал радиостанции «Эхо Москвы» заявления немецких властей, которые требуют от России срочного расследования отравления Алексея Навального.

«Хочется понять, во-первых, какая всё-таки позиция Кремля по расследованию? Вы говорили, что, как только будет понятно и вещество будет найдено, тогда расследование будет. А во-вторых, будете ли вы как-то комментировать эти заявления?» — спросили у Пескова.

В ответ на это пресс-секретарь заявил, что обвинений в адрес России нет, и вновь назвал Навального «берлинским пациентом».

«Я бы здесь аккуратно говорил насчёт обвинений [в адрес] российского государства. Всё-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинений российского государства. Это первое. И никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи. По сути вопроса можно сказать следующее. Генпрокуратура России направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин, который был получен германской стороной. Ответа пока не последовало. Вчера в ходе беседы в МИД нашему послу в Берлине также не была предоставлена конкретная информация о результатах исследований германских специалистов, которые позволили им прийти к выводу об отравлении. В этой связи можем повторить, что до отправки пациента в Берлин взятые многочисленные анализы и исследования не выявили каких-либо отравляющих веществ. Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. Повторяю: до сих пор какой-либо информации мы не получили. Надеемся, что это произойдёт в ближайшее время и поможет выяснить, что же стало причиной того состояния, в котором сейчас находится пациент. Вот что можно сказать по сути вопроса», — заключил Песков.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, борт пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали. Сторонники оппозиционера заявляют, что его отравили. Политик до сих пор находится в коме.

Главврач омской больницы основным диагнозом Навального назвал «нарушение обмена веществ», и медики отметили, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче больного. Также омские врачи сообщали, что нашли в анализах политика алкоголь и кофеин. Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.

Сейчас оппозиционер проходит лечение в берлинской клинике Charite. Немецкие врачи заявили, что уверены в том, что Навальный был отравлен веществом из семейства органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервно-паралитические вещества зарин и «Новичок». Министерство иностранных дел Германии заявило о готовности ввести дипломатические санкции в отношении России, если выяснится, что за его отравлением стоят российские власти.