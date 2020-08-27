Генпрокуратура не нашла оснований для уголовного дела об отравлении Навального

Генпрокуратура России пока не видит оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального, сообщается на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что до настоящего времени не установлено каких-либо данных, «свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального». В ведомстве заявили о проведённой доследственной проверке, отметив, что такая проверка является стандартной при серьёзных происшествиях с авиапассажирами. В Генпрокуратуре также заявили, что обратились в органы юстиции Германии с просьбой о правовой помощи.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, борт пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали. Сторонники оппозиционера заявляют, что его отравили. Политик до сих пор находится в коме.

Главврач омской больницы основным диагнозом Навального назвал «нарушение обмена веществ», и медики отметили, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче больного. Также омские врачи сообщали, что нашли в анализах политика алкоголь и кофеин.

В Берлин политика доставил самолёт, который подготовила организация Cinema for Peace Foundation. В 2018 году она таким же образом помогла перевезти в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного неизвестными лицами.