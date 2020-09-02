Правительство Германии сообщило об отравлении Навального ядом, схожим с «Новичком»

Российский политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом, по составу схожим с «Новичком», говорится в пресс-релизе правительства Германии.

Наличие следов яда в организме Навального показали тесты, проведённые специальной лабораторией Бундесвера. Власти Германии подчеркнули, что осуждают покушение на Навального и требуют от властей России объяснений случившегося.

Ранее российские медики сообщали, что анализы Навального, взятые в России, не выявили наличия каких-либо ядов в его организме.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, борт пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали. Сторонники оппозиционера заявляют, что его отравили. Политик до сих пор находится в коме.

Главврач омской больницы основным диагнозом Навального назвал «нарушение обмена веществ», и медики отметили, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче больного. Также омские врачи сообщали, что нашли в анализах политика алкоголь и кофеин. Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.

Сейчас оппозиционер проходит лечение в берлинской клинике Charite. Немецкие врачи заявили, что уверены в том, что Навальный был отравлен веществом из семейства органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервно-паралитические вещества зарин и «Новичок». Министерство иностранных дел Германии заявило о готовности ввести дипломатические санкции в отношении России, если выяснится, что за его отравлением стоят российские власти.