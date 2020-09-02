«Есть вопросы, на которые Россия должна ответить»: Ангела Меркель признала Навального жертвой преступления

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой преступления, которое немецкое правительство категорически осуждает, пишет немецкое издание Focus.

По словам канцлера, «есть серьёзные вопросы, на которые может ответить только правительство России — и оно должно это сделать». По словам Меркель, ситуация с Навальным привлекла внимание всего мира. Она подчеркнула, что Германия обсудит её с партнёрами по НАТО и Евросоюзу.

Канцлер Германии подчеркнула, что исследования «однозначно» показывают наличие в организме Навального следов вещества группы «Новичок» — по мнению Меркель, те, кто отравил политика, таким образом намеревались «заставить его замолчать».

Ранее 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим веществом, по составу схожим с «Новичком». Такой вывод был сделан на основании анализов, проведённых по просьбе клиники Charite, где лечат Навального, специальной лабораторией Бундесвера.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, борт пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали. Сторонники оппозиционера заявляют, что его отравили. Политик до сих пор находится в коме.

Главврач омской больницы основным диагнозом Навального назвал «нарушение обмена веществ», и медики отметили, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче больного. Также омские врачи сообщали, что нашли в анализах политика алкоголь и кофеин. Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.

Сейчас оппозиционер проходит лечение в берлинской клинике Charite. Немецкие врачи заявили, что уверены в том, что Навальный был отравлен веществом из семейства органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервно-паралитические вещества зарин и «Новичок». Министерство иностранных дел Германии заявило о готовности ввести дипломатические санкции в отношении России, если выяснится, что за его отравлением стоят российские власти.