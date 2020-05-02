Песков анонсировал выступление Путина 9 Мая

Президент России Владимир Путин планирует 9 Мая возложить цветы к Вечному огню и выступить с мемориала с обращением к россиянам, сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что 9 Мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам», — сказал Песков.

16 апреля Владимир Путин объявил о переносе парада Победы, до этого за отмену празднований выступили ветераны и общественные организации. Президент сообщил, что в честь Дня Победы 9 мая пройдёт авиационный парад и будут салюты в городах. По его словам, парад Победы в Москве состоится, когда это будет абсолютно безопасно. Традиционная акция «Бессмертный полк» пройдёт онлайн.

Напомним, нерабочий период в России из-за коронавируса продлится до 11 мая включительно.

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